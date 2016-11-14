Для программы Кабмина по увеличению добычи газа критически необходим иностранный капитал - Т.Ткачук
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Важность прямых иностранных инвестиций для роста экономики Украины трудно переоценить. Потребность в иностранном капитале критически необходима для программы Кабмина по увеличению добычи газа и обеспечения внутренних потребностей за счет собственной добычи. Об этом в авторском блоге написал аналитик DiXi Group Тарас Ткачук, передает УНН.
Так, по мнению бизнеса, налоговое бремя и отсутствие мер по дерегуляции уменьшают инвестиционную привлекательность нефте- и газодобывающей отрасли Украины.
"В этих условиях, по мнению бизнеса, потребность в иностранном капитале критически необходима для программы Кабмина по увеличению добычи газа и обеспечения внутренних потребностей за счет собственной добычи", - написал он.
Также, по мнению Т.Ткачука, иностранные инвестиции усилят рыночную конкуренцию, ведь на сегодня в Украине существует высокий уровень концентрации производства в энергетике.
"Так, в 2015 году на госкомпанию "Укргаздобыча" приходилось 73% общего объема добычи газа, доля "Укрнафты" на рынке добычи нефти составляла 68%, а доля ДТЭК в добыче угля в Украине по итогам прошлого года превысила 72%. В этих условиях предприятия с иностранными инвестициями будут стимулировать конкуренцию на рынке, а другие игроки выигрывать благодаря таким преимуществам как высокая производительность труда, лучший маркетинг, новые технологии и т.д. Повышение конкуренции является одним из факторов, способствующих уменьшению общего уровня производственных затрат", - резюмировал эксперт.
Напомним, Правительство хочет, чтобы до 2020 года в Украине добывали не менее 27 млрд куб.м газа.
По мнению рынка, увеличить добычу газа на 35% до 2020 возможно только путем привлечения инвестиций.
Также напомним, О.Прохоренко не смог объяснить, почему "Укргаздобыча" против сотрудничества с частным инвестором в сфере газодобычи.