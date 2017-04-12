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Для підвищення пенсій з 1 жовтня додатково потрібно 11-12 млрд грн - А.Рева

Київ • УНН

 • 9303 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Для підвищення пенсій з 1 жовтня 2017 року потрібно додатково 11-12 млрд грн, які вдасться накопичити у Пенсійному фонді до жовтня завдяки підвищенню зарплати до 3,2 тис. грн. Про це сьогодні сказав перед засіданням уряду міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент УНН.

За словами А.Реви, за підрахунками Мінсоцполітики до кінця року, з урахуванням збільшення пенсій з 1 жовтня, потрібно додатково до коштів, які передбачені бюджетом, 11-12 млрд грн.

Він підкреслив, що за перших три місяці надходження до Пенсійного фонду збільшилися на 37%, і вдалося додатково отримати понад план 7 млрд грн.

"По першому кварталу ми маємо плюс 7 млрд грн. Я думаю, що до жовтня на цю суму (11-12 млрд грн - ред.) ми вийдемо, якщо знову хтось не ляже на рейки і знову не організує якусь блокаду. Але ми сподіваємося, що навіть попри ці економічні втрати ми матимемо до жовтня відповідні кошти, за рахунок яких ми і плануємо провести осучаснення. Тобто, завдяки додатковим надходженням до Пенсійного фонду", - наголосив він.

Як повідомляв УНН, у рамках пенсійної реформи уряд планує з 1 жовтня скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.

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