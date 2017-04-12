Для підвищення пенсій з 1 жовтня додатково потрібно 11-12 млрд грн - А.Рева

За словами А.Реви, за підрахунками Мінсоцполітики до кінця року, з урахуванням збільшення пенсій з 1 жовтня, потрібно додатково до коштів, які передбачені бюджетом, 11-12 млрд грн.

Він підкреслив, що за перших три місяці надходження до Пенсійного фонду збільшилися на 37%, і вдалося додатково отримати понад план 7 млрд грн.

"По першому кварталу ми маємо плюс 7 млрд грн. Я думаю, що до жовтня на цю суму (11-12 млрд грн - ред.) ми вийдемо, якщо знову хтось не ляже на рейки і знову не організує якусь блокаду. Але ми сподіваємося, що навіть попри ці економічні втрати ми матимемо до жовтня відповідні кошти, за рахунок яких ми і плануємо провести осучаснення. Тобто, завдяки додатковим надходженням до Пенсійного фонду", - наголосив він.

Як повідомляв УНН, у рамках пенсійної реформи уряд планує з 1 жовтня скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.