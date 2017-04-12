Для повышения пенсий с 1 октября дополнительно нужно 11-12 млрд грн - А.Рева

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43551 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103148 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158322 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117248 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117029 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112859 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104504 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107137 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103623 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154066 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Взрыв прогремел возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске: что известно

Взрыв прогремел возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске: что известно

11 марта, 17:04 • 28670 просмотра
Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

11 марта, 17:15 • 54361 просмотра
Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

11 марта, 18:11 • 40009 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

11 марта, 18:28 • 67966 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 111335 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 111335 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 148910 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 157449 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 154062 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 153685 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 111851 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 121880 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 128473 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 128684 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 133301 просмотра
Актуальное
Для повышения пенсий с 1 октября дополнительно нужно 11-12 млрд грн - А.Рева

Для повышения пенсий с 1 октября дополнительно нужно 11-12 млрд грн - А.Рева

Киев  •  УНН

 • 9301 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Для повышения пенсий с 1 октября 2017 года нужно дополнительно 11-12 млрд грн, которые удастся накопить в Пенсионном фонде к октябрю благодаря повышению зарплаты до 3,2 тыс. грн. Об этом сегодня сказал перед заседанием правительства министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.

По словам А.Ревы, по подсчетам Минсоцполитики до конца года, с учетом увеличения пенсий с 1 октября, нужно дополнительно к средствам, которые предусмотрены бюджетом, 11-12 млрд грн.

Он подчеркнул, что за первые три месяца поступления в Пенсионный фонд увеличились на 37%, и удалось дополнительно получить сверх плана 7 млрд грн.

"По первому кварталу мы имеем плюс 7 млрд грн. Я думаю, что до октября на эту сумму (11-12 млрд грн - ред.) мы выйдем, если опять кто-то не ляжет на рельсы и снова не организует какую-то блокаду. Но мы надеемся, что даже несмотря на эти экономические потери, мы будем иметь к октябрю соответствующие средства, за счет которых мы и планируем провести осовременивание. То есть, благодаря дополнительным поступлениям в Пенсионный фонд", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, в рамках пенсионной реформы правительство планирует с 1 октября отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы