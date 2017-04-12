Для повышения пенсий с 1 октября дополнительно нужно 11-12 млрд грн - А.Рева
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Для повышения пенсий с 1 октября 2017 года нужно дополнительно 11-12 млрд грн, которые удастся накопить в Пенсионном фонде к октябрю благодаря повышению зарплаты до 3,2 тыс. грн. Об этом сегодня сказал перед заседанием правительства министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.
По словам А.Ревы, по подсчетам Минсоцполитики до конца года, с учетом увеличения пенсий с 1 октября, нужно дополнительно к средствам, которые предусмотрены бюджетом, 11-12 млрд грн.
Он подчеркнул, что за первые три месяца поступления в Пенсионный фонд увеличились на 37%, и удалось дополнительно получить сверх плана 7 млрд грн.
"По первому кварталу мы имеем плюс 7 млрд грн. Я думаю, что до октября на эту сумму (11-12 млрд грн - ред.) мы выйдем, если опять кто-то не ляжет на рельсы и снова не организует какую-то блокаду. Но мы надеемся, что даже несмотря на эти экономические потери, мы будем иметь к октябрю соответствующие средства, за счет которых мы и планируем провести осовременивание. То есть, благодаря дополнительным поступлениям в Пенсионный фонд", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, в рамках пенсионной реформы правительство планирует с 1 октября отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.