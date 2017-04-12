Для повышения пенсий с 1 октября дополнительно нужно 11-12 млрд грн - А.Рева

По словам А.Ревы, по подсчетам Минсоцполитики до конца года, с учетом увеличения пенсий с 1 октября, нужно дополнительно к средствам, которые предусмотрены бюджетом, 11-12 млрд грн.

Он подчеркнул, что за первые три месяца поступления в Пенсионный фонд увеличились на 37%, и удалось дополнительно получить сверх плана 7 млрд грн.

"По первому кварталу мы имеем плюс 7 млрд грн. Я думаю, что до октября на эту сумму (11-12 млрд грн - ред.) мы выйдем, если опять кто-то не ляжет на рельсы и снова не организует какую-то блокаду. Но мы надеемся, что даже несмотря на эти экономические потери, мы будем иметь к октябрю соответствующие средства, за счет которых мы и планируем провести осовременивание. То есть, благодаря дополнительным поступлениям в Пенсионный фонд", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, в рамках пенсионной реформы правительство планирует с 1 октября отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.