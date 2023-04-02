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Дізнався, що на війні в Україні загинули його рідні: на брянщині російський мобілізований узяв у заручники військових

Дізнався, що на війні в Україні загинули його рідні: на брянщині російський мобілізований узяв у заручники військових

Київ • УНН

 • 8324446 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У брянській області рф мобілізований взяв у заручники інших військовослужбовців після того, як дізнався, що на війні в Україні загинули його близькі, пише УНН з посиланням на Телеграм-канал “Baza”.

Деталі

Зазначається, що інцидент стався в селі Плавна. 35-річний мобілізований із самарської області дізнався про загибель своїх племінників у війні, після чого взяв у заручники трьох офіцерів і від трьох до п'яти мобілізованих у місцевому будинку культури.

За даними Телеграм-каналу ASTRA, інцидент трапився напередодні, 1 квітня близько 17:00.

"Захоплення заручників сталося в селі Плавна Климовського району брянської області, в місці тимчасової дислокації в/ч 44073, де служив чоловік. При собі у мобілізованого був автомат і гранати", - уточнює ASTRA. 

Повідомити про те, що трапилося, в екстрені служби регіону зміг один із заручників. У районі вводили план «Зоря». Місце захоплення оточили, в окрузі повністю перекрили рух. Після чого молодий чоловік здався, ніхто не постраждав.

Доповнення

У російській армії збільшилася кількість втрат через надмірне вживання алкоголю.

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