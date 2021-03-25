Дія City: Мінцифри представило доопрацьований законопроєкт про особливий правовий режим для ІТ-компаній

Дія City: Мінцифри представило доопрацьований законопроєкт про особливий правовий режим для ІТ-компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Представники Міністерства цифрової трансформації України та народні депутати України в ході онлайн-пресконференції представили доопрацьовану версію законопроєкту 4303 про створення в Україні особливого правового режиму для ІТ-компаній Дія City, передає УНН.
За словами одного з авторів законопроєкту, нардепа Єгора Чернєва, у новому варіанті документу були враховані більше 300 пропозицій від усіх зацікавлених сторін — бізнес-асоціацій, аутсорсингових компаній, стартапів, венчурних інвесторів, працівників та інших стейкхолдерів.
Чернєв повідомив, що, серед іншого, були спрощені критерії вступу стартапів до Дія City, зменшені регуляторні повноваження Мінцифри, зняті обмеження на паралельне ведення інших видів діяльності резидентами режиму та розроблені правила співпраці резидентів з ФОП.
“В новій версії відображено близько 70% усіх пропозицій від ІТ-спільноти. Серед них ¬— те, що стартапи тепер не мають надавати бізнес-план, аби вступити до Дія City. Також ми дозволили резидентам співпрацювати з ФОПами (фізична особа-підприємець — прим. ред.), та розробили чіткий алгоритм переходу з моделі ФОПів до ГІГ-контрактів, що триватиме два роки. Ми також зробили дійсно декларативним вхід до Дія City. Тепер Мінцифри не має права вимагати жодних документів чи надання будь-якої інформації від претендентів на вступ”, — зазначив Чернєв.
Окрім того, в новій редакції законопроєкту 4303 чіткіше прописані підстави та порядок втрати статусу резидентом, а також описана процедура його апеляції.
За прогнозами Чернєва, Дія City має запрацювати вже всередині цього літа.