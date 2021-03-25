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Дия City: Минцифры представило доработанный законопроект об особом правовом режиме для ІТ-компаний

Дия City: Минцифры представило доработанный законопроект об особом правовом режиме для ІТ-компаний

Киев  •  УНН

 • 11282 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Представители Министерства цифровой трансформации Украины и народные депутаты Украины в ходе онлайн-пресс конференции представили доработанную версию законопроекта 4303 о создании в Украине особого правового режима для ИТ-компаний Дия City, передает УНН.

По словам одного из авторов законопроекта, нардепа Егора Чернева, в новом варианте документа были учтены более 300 предложений от всех заинтересованных сторон — бизнес-ассоциаций, аутсорсинговых компаний, стартапов, венчурных инвесторов, работников и других стейкхолдеров.

Чернев сообщил, что, среди прочего, были упрощены критерии вступления стартапов в Дия City, уменьшены регуляторные полномочия Минцифры, сняты ограничения на параллельное ведение других видов деятельности резидентами режима и разработаны правила сотрудничества резидентов с ФЛП.

“В новой версии отражено около 70% всех предложений от IТ-сообщества. Среди них — то, что стартапы теперь не должны предоставлять бизнес-план, чтобы вступить в Дия City. Также мы позволили резидентам сотрудничать с ФЛП (физическое лицо-предприниматель — прим. ред.), и разработали четкий алгоритм перехода от модели ФЛП к ГИГ-контрактам, который продлится два года. Мы также сделали действительно декларативным вход в Дия City. Теперь Минцифры не имеет права требовать никаких документов или предоставления любой информации от претендентов на вступление”, — отметил Чернев.

Кроме того, в новой редакции законопроекта 4303 четко прописаны основания и порядок утраты статуса резидентом, а также описана процедура ее апелляции.

По прогнозам Чернева, Дия City должен заработать уже в середине лета 2021.

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