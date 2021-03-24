Директору харківського "коксохіму" повідомили про підозру: завод здійснював понаднормативні викиди
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Харкові Служба безпеки України викрила у причетності до забруднення навколишнього середовища директора коксового заводу, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а роботу заводу тимчасово припинено. Про це інформує пресслужба СБУ, передає УНН.
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“Харківський окружний адміністративний суд тимчасово припинив виробничу діяльність коксового заводу до отримання всіх необхідних дозволів. Наразі директору підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 241 (забруднення атмосферного повітря) Кримінального кодексу України”, - інформують у спецслужбі.
Деталі
Так, СБУ встановило, що керівництво підприємства організувало виробничий цикл з грубими порушеннями екологічних норм.
“Протягом восьми місяців завод здійснював понаднормативні викиди забруднюючих речовин у повітря без відповідного дозволу”, - інформують у пресслужбі.
Зазначається, що менеджмент підприємства раніше вже притягували до адміністративної відповідальності за недотримання вимог щодо охорони атмосферного повітря. Попри це посадовці й далі не виконували приписи державних контролюючих органів щодо обов’язкового отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин. Комерсанти також не зважали на протестні акції мешканців міста, які вимагали негайного припинення порушень екологічного законодавства.
Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх посадовців, винних у завданні шкоди довкіллю та здоров’ю громадян.
Довідково
На нараді в Офісі Генпрокурора Голова СБУ Іван Баканов повідомив, що за матеріалами СБУ протягом 2020-2021 років відкрито 184 кримінальних провадження щодо екологічних злочинів.