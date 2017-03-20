Директора столичного підприємства судитимуть за несплату 3,2 млн грн податку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Києві директор підприємства, що надає транспортні послуги, постав перед судом через несплату 3,2 млн грн податків. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Правоохоронцями викрито керівника одного із приватних підприємств, який ухилився від сплати податків на суму 3,2 млн грн.
Встановлено, що директор товариства упродовж 2013 року неправомірно відобразив у податковій звітності господарські операції із фіктивними підприємствами, пов’язані нібито із наданням транспортно-експедиційних послуг.
За результатами розслідування місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно вказаної особи за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) КК України, а також заявлено цивільний позов про відшкодування завданих державі збитків у сумі 3,2 млн грн.
Крім того, у кримінальному провадженні встановлені та притягнені до відповідальності засновники фіктивних підприємств, за участі яких відбувалися фінансові оборудки.
Як повідомляв УНН, посадовців “Київпастранс” викрили на привласненні понад 30 млн гривень.