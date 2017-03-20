Директора столичного предприятия будут судить за неуплату 3,2 млн грн налога
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Киеве директор предприятия, предоставляющий транспортные услуги, предстал перед судом за неуплату 3,2 млн грн налогов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Правоохранители разоблачили руководителя одного из частных предприятий, который уклонился от уплаты налогов на сумму 3,2 млн грн.
Установлено, что директор общества на протяжении 2013 года неправомерно отобразил в налоговой отчетности хозяйственные операции с фиктивными предприятиями, связанные якобы с предоставлением транспортно-экспедиционных услуг.
По результатам расследования местной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении указанного лица по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины, а также заявлен гражданский иск о возмещении причиненного государству ущерба в сумме 3,2 млн грн.
Кроме того, в уголовном производстве установлены и привлечены к ответственности учредители фиктивных предприятий, с участием которых происходили финансовые сделки.
Как сообщал УНН, должностных лиц "Киевпастранс" уличили в присвоении более 30 млн гривен.