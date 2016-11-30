Директора підприємства на Житомирщині судитимуть за розтрату понад 12 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На Житомирщині судитимуть директора підприємства за розтрату 12,2 мільйонів гривень, виділених на поставку зерна кукурудзи. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Так, за інформацією прес-служби, директор одного з підприємств Житомирщини підозрюється у заволодінні грошовими коштами ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” на загальну суму 12,2 млн грн.
Зокрема, аби одержати грошові кошти під гарантії Уряду, він надав до публічного акціонерного товариства завідомо недостовірні дані про наявність орендованих посівних площ.
У подальшому, уклавши контракт про поставку 12,6 тис тонн кукурудзи та одержавши 12,2 млн грн, насправді зерно кукурудзи не поставив, натомість частину коштів легалізував шляхом придбання двох позашляховиків, а решту використав для інших господарських потреб.