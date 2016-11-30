Директора предприятия в Житомирской области будут судить за растрату более 12 млн грн

Так, по информации пресс-службы, директор одного из предприятий Житомирской области подозревается в завладении денежными средствами ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" на общую сумму 12,2 млн грн.

В частности, чтобы получить денежные средства под гарантии правительства, он предоставил в публичное акционерное общество заведомо недостоверные данные о наличии арендованных посевных площадей.

В дальнейшем, заключив контракт о поставке 12,6 тыс тонн кукурузы и получив 12,2 млн грн, на самом деле зерно кукурузы не поставил, зато часть средств легализовал путем приобретения двух внедорожников, а остальные использовал для других хозяйственных нужд.