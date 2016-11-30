Директора нічного львівського клубу взяли під варту

Запобіжний захід із можливістю внесення застави у 60 неоподаткованих мінімумів - 87 тис. грн - обрали у Франківському райсуді Львова.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, 27 листопада в ТзОВ “Клуб Мі100”, що на вул. Науковій у м. Львові сталась пожежа. Сьогодні залишаються на лікуванні восьмеро осіб із числа 14 госпіталізованих під час пожежі. Вчора, 29 листопада, вночі у Львові помер чоловік, який обгорів у нічному клубі. За фактом пожежі у львівському клубі відкрито кримінальне провадження.