Директора ночного львовского клуба взяли под стражу

Меру пресечения с возможностью внесения залога в 60 необлагаемых минимумов - 87 тыс. грн - избрали во Франковском райсуде Львова.

Напомним, как сообщал УНН, 27 ноября в ООО "Клуб Ми100", что на ул. Научной в г.Львове произошел пожар. Сегодня остаются на лечении восемь человек из числа 14 госпитализированных во время пожара. Вчера, 29 ноября, ночью во Львове умер мужчина, который обгорел в ночном клубе. По факту пожара в львовском клубе открыли уголовное производство.