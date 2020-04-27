Директора ДП судитимуть за 100 тис. дол. хабара детективу НАБУ

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Харківщині стороні захисту відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акту до суду стосовно директора лісгоспу за те, що намагався дати хабар у 100 тисяч доларів детективу НАБУ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАБУ.

“НАБУ і САП завершили розслідування стосовно директора одного з державних підприємств Харківської області, викритого "на гарячому“ під час надання 100 тис. доларів США неправомірної вигоди детективу НАБУ. 24 квітня 2020 року стороні захисту відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акту до суду. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.3 ст.369 КК України”, — сказано у повідомленні.

Слідство встановило, що керівник держлісгоспу запропонував детективу Національного бюро неправомірну вигоду за вирішення питання про закриття кримінального провадження, в межах якого розслідують протиправне відчуження значних обсягів необлікованої деревини та продаж лісоматеріалів за заниженими цінами на користь приватних компаній, підконтрольних очільнику державного підприємства.

Зазначається, що 30 жовтня 2019 року керівника держлісгоспу затримали “на гарячому”. 31 жовтня йому повідомлено про підозру.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть 8 посадовців лісгоспу, які підозрюються у службовій недбалості, що призвела до збитків у 98 млн гривень. 

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