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Директора Дніпровського метрополітену підозрюють у службовій недбалості на мільйони гривень

Директора Дніпровського метрополітену підозрюють у службовій недбалості на мільйони гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Директору КП “Дніпровський метрополітен” вручили підозру у службовій недбалості, внаслідок якої держава зазнала багатомільйонних збитків. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

“Директору КП „Дніпровський метрополітен“ повідомлено про підозру у службовій недбалості, внаслідок якої державі спричинено багатомільйонні збитки”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що директора підозрюють у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

“Так, у липні 2016 року між вказаним комунальним підприємством та акціонерним товариством укладено контракт на завершення будівництва метрополітену у місті Дніпрі. За даними слідства, директор комунального підприємства, достовірно знаючи, що підрядник не має достатньої кількості кваліфікованих працівників та необхідної техніки, а тому відстає від графіка, підписав зміни до контракту, якими дозволив підприємству отримувати грошові кошти незалежно від факту виконання робіт. Внаслідок таких дій за період 2018-2019 років підряднику зайво перераховано бюджетні кошти у сумі майже 240 млн грн за роботи, які фактично не виконувались”, — вказано у повідомленні.

Також повідомляється, що в результаті злочинної недбалості посадовця після підписання вказаних змін до контракту безпідставно включені роботи, які вже виконала та оплатила держава у 2012 році на загальну суму понад 14 млн грн.

Вказано, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в області. Вирішується питання про обрання посадовцю запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Нагадаємо, на Харківщині викрили багатомільйонне привласнення грошей при будівництві амбулаторій.

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