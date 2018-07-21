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Директор табору "Орлятко" не виключає провину співробітника харчоблоку в отруєнні дітей

Директор табору "Орлятко" не виключає провину співробітника харчоблоку в отруєнні дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Причиною масового отруєння дітей в таборі “Орлятко” в Донецькій області могла стати неякісна вода або ж вплив людського фактора. Про це в коментарі УНН розповів директор оздоровчого комплексу “Яструбок” (“Орлятко” — його філія) Олег Шевченко.

“Це, можливо, щось було в воді. Можливо, у продуктах, які подавали на другу вечерю. Також, можливо, це несумлінне і халатне ставлення якогось співробітника харчоблоку. Усі аналізи взяті, чекаємо результатів”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У 60 постраждалих в результаті отруєння в таборі “Орлятко” підтвердилася дизентерія

При цьому Шевченко додав, що керівництво табору не має наміру покривати винних.

“Ми не уникаємо слідства, а навпаки — співпрацюємо”, — додав він.

Нагадаємо, масове отруєння дітей в таборі сталося 16 липня. Після вечері 60 дітей відчули нездужання, підвищення температури і нудоту. Станом на 19 липня кількість постраждалих зросла до 94 осіб.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Табір вирішили закрити від 18 липня.

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