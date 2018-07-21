Директор лагеря "Орленок" не исключает вины сотрудника пищеблока в отравлении детей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Причиной массового отравление детей в лагере “Орленок" в Донецкой области могла стать некачественная вода или же влияние человеческого фактора. Об этом в комментарии УНН рассказал директор оздоровительного комплекса “Ястребок” ("Орленок" - его филиал) Олег Шевченко.
“Это, возможно, что-то было в воде. Возможно, в продуктах, которые давались на второй ужин. Также, возможно, это недобросовестное и халатное отношение какого-то сотрудника пищеблока. Все анализы взяты, ждем результатов”, — сказал он.
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При этом Шевченко добавил, что руководство лагеря не намеренно покрывать виновных.
“Мы не избегаем следствия, а наоборот — сотрудничаем”, — добавил он.
Напомним, массовое отравление детей в лагере произошло 16 июля. После ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту. По состоянию на 19 июля количество пострадавших возросло до 94 человек.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.
Лагерь решили закрыть от 18 июля.