Директор НАБУ поїхав до Берліна обговорювати особливості боротьби з корупцією
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник сьогодні перебуває у Берліні із робочим візитом. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці НАБУ у Facebook, передає УНН.
Як повідомили у НАБУ, під час візиту директор Бюро обговорюватиме особливості боротьби з корупцією під час зустрічей з керівництвом Відомства Канцлера, Бундестагу, Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури і Федерального кримінального відомства Німеччини.
Нагадаємо, 15 листопада Національне антикорупційне бюро України підписало меморандум про взаєморозуміння з Бюро з протидії і боротьби з корупцією Латвії.