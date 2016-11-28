Директор НАБУ поїхав до Берліна обговорювати особливості боротьби з корупцією

Як повідомили у НАБУ, під час візиту директор Бюро обговорюватиме особливості боротьби з корупцією під час зустрічей з керівництвом Відомства Канцлера, Бундестагу, Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури і Федерального кримінального відомства Німеччини.

Нагадаємо, 15 листопада Національне антикорупційне бюро України підписало меморандум про взаєморозуміння з Бюро з протидії і боротьби з корупцією Латвії.