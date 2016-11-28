Директор НАБУ поехал в Берлин обсуждать особенности борьбы с коррупцией

Как сообщили в НАБУ, во время визита директор Бюро будет обсуждать особенности борьбы с коррупцией во время встреч с руководством Ведомства Канцлера, Бундестага, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и Федерального уголовного ведомства Германии.

Напомним, 15 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины подписало меморандум о взаимопонимании с Бюро по противодействию и борьбе с коррупцией Латвии.