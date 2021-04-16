Директор НАБУ може стати першою жертвою закону про недостовірне декларування - ЗМІ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Низка дій глави НАБУ Артема Ситника підпадає під норми законопроекту про недостовірне декларування, прийнятого Верховною Радою України в першому читанні, передає УНН з посиланням на Голос.ua.

Цитата

"Справа наступна: у вересні 2019-го у суду виникло кілька запитань до Артема Сергійовича. Наприклад, чому в його деклараціях геть проігноровані подарунки від аграрного олігарха Олега Бахматюка, який регулярно і щедро його обдаровує. Хоча у головного антикорупціонера країни це далеко не один "таємний" дарувальник (до слова, цікаво, які "послуги" могли послужити причиною для "великодушних" жестів). Ще одне питання стосується грошей від продажу земельної ділянки в окупованому Севастополі, які Артем Сергійович також забув задекларувати", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Прийнятий за основу президентський законопроект передбачає покарання за ненадання представниками влади декларацій або недостовірне декларування.

"За подібне можна поплатитися свободою. І якщо Рада проголосує за нього, перша шапка полетить з директора НАБУ Артема Ситника, який ще в 2019 році офіційно визнаний судом корупціонером", - підкреслюється в повідомленні.

Додамо

При цьому автор додав: "Залишилося тільки зрозуміти, який суд (ВАКС або якийсь районний) відправить його в місця не настільки віддалені, і якому органу правопорядку доручить розслідування: ДБР або рідне НАБУ (втім, ця структура давно не подає жодних ознак життя). Загалом, над головою Ситника повис Дамоклів меч. Подивимося, як довго він ще зможе протриматися", - підсумував він.

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