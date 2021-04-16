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Директор НАБУ может стать первой жертвой закона о недостоверном декларировании – СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Ряд действий главы НАБУ Артема Сытника подпадает под нормы законопроекта о недостоверном декларировании, принятом Верховной Радой Украины в первом чтении, передает УНН со ссылкой на Голос.ua.

Цитата

“Дело следующее: в сентябре 2019-го у суда возникло пару вопросов к Артему Сергеевичу. Например, почему в его декларациях напрочь проигнорированы подарки от аграрного олигарха Олега Бахматюка, регулярно и щедро его одаривавшего. Хотя у главного антикоррупционера страны это далеко не один “тайный” даритель (к слову, интересно, какие “услуги” могли послужить причиной для “великодушных” жестов). Еще один вопрос касается денег от продажи земельного участка в оккупированном Севастополе, которые Артем Сергеевич также забыл задекларировать”, – говорится в сообщении.

Детали

Принятый за основу президентский законопроект предусматривает наказание за непредоставление представителями власти деклараций или недостоверное декларирование.

“За подобное можно поплатиться свободой. И если Рада проголосует за него, первая шапка полетит с директора НАБУ Артема Сытника, который еще в 2019 году официально признан судом коррупционером”, – подчеркивается в сообщении.

Добавим

При этом автор добавил: “Осталось только понять, какой суд (ВАКС или какой-то районный) отправит его в места не столь отдалённые, и какому органу правопорядка поручит расследование: ГБР или родное НАБУ (впрочем, эта структура давно не подаёт никаких признаков жизни). В общем, над головой Сытника повис Дамоклов меч. Посмотрим, как долго он ещё сможет продержаться”, – подытожил он.

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