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Дипломати посольства США в Києві провели опитування щодо улюбленої цитати 2022 року

Дипломати посольства США в Києві провели опитування щодо улюбленої цитати 2022 року

Київ • УНН

 • 673224 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Дипломати посольства США в Києві в підвалі посеред ночі під час ворожих обстрілів провели опитування щодо улюбленої цитати 2022 року. Передбачувано перемогла фраза: "Російський військовий корабель...", пише УНН з посиланням на акаунт посольства Сполучених Штатів Америки в Києві у Twitter.

Цитата

"Дипломати посольства США в Києві разом в підвалі посеред ночі під час жорстоких нападів росії на Україну провели опитування щодо нашої улюбленої цитати 2022 року. Перемогла фраза (мабуть, не дивно): «Русский военный корабль…»", - йдеться в повідомленні.

Додамо 

Русский военный корабль, иди нах*й!". Цей вислів — відповідь українського прикордонника Романа Грибова з острова Зміїний російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ рф в Україну, 24 лютого.

Дипломати посольства США в Києві разом в підвалі посеред ночі під час жорстоких нападів Росії на Україну провели опитування щодо нашої улюбленої цитати 2022 року. Перемогла фраза (мабуть, не дивно): «Русский военный корабль…»

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 1, 2023

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