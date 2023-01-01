Дипломати посольства США в Києві провели опитування щодо улюбленої цитати 2022 року

Цитата

"Дипломати посольства США в Києві разом в підвалі посеред ночі під час жорстоких нападів росії на Україну провели опитування щодо нашої улюбленої цитати 2022 року. Перемогла фраза (мабуть, не дивно): «Русский военный корабль…»", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Русский военный корабль, иди нах*й!". Цей вислів — відповідь українського прикордонника Романа Грибова з острова Зміїний російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ рф в Україну, 24 лютого.

Дипломати посольства США в Києві разом в підвалі посеред ночі під час жорстоких нападів Росії на Україну провели опитування щодо нашої улюбленої цитати 2022 року. Перемогла фраза (мабуть, не дивно): «Русский военный корабль…»