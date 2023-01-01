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Дипломаты посольства США в Киеве провели опрос по поводу любимой цитаты 2022 года

Киев • УНН

 • 673222 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Дипломаты посольства США в Киеве в подвале посреди ночи во время вражеских обстрелов провели опрос по поводу любимой цитаты 2022 года. Предсказуемо победила фраза: "Русский военный корабль...", пишет УНН со ссылкой на аккаунт посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве в Twitter.

Цитата

"Дипломаты посольства США в Киеве вместе в подвале посреди ночи во время жестоких нападений россии на Украину провели опрос относительно нашей любимой цитаты 2022 года. Победила фраза (наверное, неудивительно): «Русский военный корабль…»", - говорится в сообщении.

Добавим 

Русский военный корабль, иди нах*й!". Это выражение — ответ украинского пограничника Романа Грибова с острова Змеиный российскому кораблю на предложение сдаться в день вторжения войск рф в Украину, 24 февраля.

Дипломати посольства США в Києві разом в підвалі посеред ночі під час жорстоких нападів Росії на Україну провели опитування щодо нашої улюбленої цитати 2022 року. Перемогла фраза (мабуть, не дивно): «Русский военный корабль…»

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 1, 2023

Украинские Национальные Новости

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