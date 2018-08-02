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"Динамо" стане сіяним у випадку виходу до раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 12667 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Київське “Динамо” потрапить до числа сіяних команд при жеребкуванні у разі виходу до раунду плей-оф Ліги чемпіонів, повідомляє УНН.

Завдяки успіху грецького “ПАОКу” українців Хачеріді та Шахова у другому етапі відбору ЛЧ, за бортом змагань опинився швейцарський “Базель”, який посідав 18 місце в клубному рейтингу УЄФА.

“Біло-сині” знаходилися нижче за “Базель” в рейтингу (23), проте тепер вище за київський колектив в генерації УЄФА в рамках раунду плей-оф зможе стати виключно португальська “Бенфіка” (15) у випадку проходження бар’єру у вигляді “Фенербахче” (61).

В інших парах 3-го кваліфай раунду “Аякс” (31) — “Стандарт” (110) і “ПАОК” — “Спартак” (108) команди знаходяться нижче за “Динамо”.

Примітно, що у разі виходу “Бенфіки” до раунду плей-оф та “Спартака”, суперником киян стане переможець пари “Аякс” — “Стандарт”, адже український та російський клуби будуть розведені при ймовірному жеребкуванні.

Зауважимо, що для проходження 3-го відбіркового етапу “Динамо” має обіграти у двоматчевому протистоянні чеську “Славію”, яка знаходиться на 153 рядку таблиці рейтингу УЄФА.

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