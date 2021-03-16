"Динамо" прибуло до Іспанії на гру з "Вільярреалом": відома заявка клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Делегація київського "Динамо" прибула до Іспанії на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вільярреала". Про це інформує пресцентр "біло-синіх", передає УНН.
Деталі
Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Мірчею Луческу взяв до Іспанії 23 футболіста:
Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;
Захисники: Томаш Кендзьора, Олександр Сирота, Ілля Забарний, Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Сідклей, Олександр Тимчик, Денис Попов;
Півзахисники: Олександр Андрієвський, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв, Денис Гармаш, Богдан Лєднєв, Карлос де Пена, Жерсон Родрігес, Віктор Цыганков;
Нападники: Владислав Супряга, Артем Бєсєдін.
Відзначено, що до Іспанії не полетів асистент головного тренера Еміл Карас, у родині якого відбулася важка втрата - із життя пішла його мама Катерина Іванівна.
Нагадаємо
Матч "Вільярреал" – "Динамо" відбудеться 18-го березня.