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"Динамо" прибуло до Іспанії на гру з "Вільярреалом": відома заявка клубу

Київ • УНН

 • 14566 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Делегація київського "Динамо" прибула до Іспанії на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вільярреала". Про це інформує пресцентр "біло-синіх", передає УНН.

Деталі

Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Мірчею Луческу взяв до Іспанії 23 футболіста:

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;

Захисники: Томаш Кендзьора, Олександр Сирота, Ілля Забарний, Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Сідклей, Олександр Тимчик, Денис Попов;

Півзахисники: Олександр Андрієвський, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв, Денис Гармаш, Богдан Лєднєв, Карлос де Пена, Жерсон Родрігес, Віктор Цыганков;

Нападники: Владислав Супряга, Артем Бєсєдін.

Відзначено, що до Іспанії не полетів асистент головного тренера Еміл Карас, у родині якого відбулася важка втрата - із життя пішла його мама Катерина Іванівна.

Нагадаємо

Матч "Вільярреал" – "Динамо" відбудеться 18-го березня.

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