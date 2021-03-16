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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 4460 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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2 марта, 17:53 • 157623 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Динамо" прибыло в Испанию на игру с "Вильярреалом": известна заявка клуба

"Динамо" прибыло в Испанию на игру с "Вильярреалом": известна заявка клуба

Киев  •  УНН

 • 14559 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Делегация киевского "Динамо" прибыла в Испанию на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала". Об этом информирует пресс-центр "бело-синих", передает УНН.

Детали

Тренерский штаб “бело-синих” во главе с Мирчей Луческу взял в Испанию 23 футболиста:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;

Защитники: Томаш Кендзера, Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Сидклей, Александр Тимчик, Денис Попов;

Полузащитники: Александр Андриевский, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Карлос де Пена, Жерсон Родригес, Виктор Цыганков;

Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин.

Отмечено, что в Испанию не полетел ассистент главного тренера Эмил Карас, в семье которого произошла тяжелая потеря — из жизни ушла его мама Екатерина Ивановна.

Напомним

Матч “Вильярреал” — “Динамо” состоится 18-го марта.

Украинские Национальные Новости

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