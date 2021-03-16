"Динамо" прибыло в Испанию на игру с "Вильярреалом": известна заявка клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Делегация киевского "Динамо" прибыла в Испанию на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала". Об этом информирует пресс-центр "бело-синих", передает УНН.
Детали
Тренерский штаб “бело-синих” во главе с Мирчей Луческу взял в Испанию 23 футболиста:
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;
Защитники: Томаш Кендзера, Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Сидклей, Александр Тимчик, Денис Попов;
Полузащитники: Александр Андриевский, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Карлос де Пена, Жерсон Родригес, Виктор Цыганков;
Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин.
Отмечено, что в Испанию не полетел ассистент главного тренера Эмил Карас, в семье которого произошла тяжелая потеря — из жизни ушла его мама Екатерина Ивановна.
Напомним
Матч “Вильярреал” — “Динамо” состоится 18-го марта.