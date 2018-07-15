ДФС закупила 10 скануючих систем для митниці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Державна фіскальна служба України закупила 10 скануючих систем для митниці за 700 млн гривень. Про це в мережі Facebook повідомив голова українського уряду Володимир Гройсман, передає УНН.
“ДФС закупила 10 скануючих систем для митниці. Ще минулого року на це було виділено 1,3 млрд грн. Однак, завдяки публічнім торгам у системі ProZorro вдалося придбати сканери за 700 млн грн, фактично зекономивши для бюджету ще 600 млн”, — йдеться у повідомлені.
Прем’єр додав, що системи встановлять на найбільш завантажених пропускних пунктах на кордоні з усіма сусідами України.
“Наявність сканерів унеможливить багато контрабандних схем, а для чесного бізнесу навпаки зіграє в „плюс“. Пройшов сканування — їдеш далі, не витрачаючи час на фізичний огляд транспорту”, — резюмував В.Гройсман.
Нагадаємо, у І півріччі цього року кількість протоколів про порушення митних правил збільшилась на 58%.