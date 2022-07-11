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Деякі лідери G20 утримуються від того, щоб називати росію країною-агресором – Боррель

Деякі лідери G20 утримуються від того, щоб називати росію країною-агресором – Боррель

Київ • УНН

 • 192606 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Деякі лідери G20 утримуються від того, щоб називати росію країною-агресором, попри те, що вони засуджують напад на територіальну цілісність і суверенітет України. Про це заявив Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ "Групи двадцяти", пише УНН.

Деталі

Всі засуджують напад на територіальну цілісність і суверенітет України, але коли справа доходить до того, щоб назвати агресора та визначити, хто відповідальний за наслідки, багато хто з різних причин мовчить, заявив Боррель.

За його словами, деякі країни стурбовані наслідками війни для себе, а не тим, хто відповідальний за ці труднощі і як цю війну закінчити. Інші скаржаться на "подвійні стандарти" або просто хочуть зберегти добрі двосторонні відносини з росією. Більшість, додає глава дипломатії ЄС, залишається невизначеною і не бажає ставати на якийсь бік, тому що це поставило б під загрозу їхні геополітичні інтереси.

Цитата

"Глобальна битва наративів у розпалі, і наразі ми не перемагаємо. Як ЄС, ми маємо продовжувати роботу зі спростування російської брехні та військової пропаганди. Нам також потрібно конкретно і помітно допомогти тим, хто найбільше постраждав від війни путіна", — сказав Боррель.

Він додав, що зустріч глав МЗС G20 була показовою і закликав "проявити солідарність" до України, як до жертви війни, продовжуючи допомагати тим, хто найбільше постраждав від наслідків російської агресії.

Нагадаємо

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