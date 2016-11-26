Дев’ять днів жалоби оголосили у Кубі через смерть Ф.Кастро
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Кубі підписано указ про девять днів жалоби через смерть лідера Кубинської революції Фіделя Кастро, передає УНН з посиланням на AFP.
"У Кубі підписали указ про дев'ять днів жалоби через смерть Фіделя Кастро", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 26 листопада стало відомо про смерть Фіделя Кастро, який помер у віці 90 років.
Як повідомляв УНН, тіло Ф.Кастро кремують.
Нагадаємо, Ф.Кастро передав свої повноваження брату Раулю в 2006 році, в зв’язку з погіршенням стану здоров’я.