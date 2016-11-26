Девять дней траура объявили в Кубе из-за смерти Ф.Кастро
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Кубе подписан указ о девяти днях траура из-за смерти лидера кубинской революции Фиделя Кастро, передает УНН со ссылкой на AFP.
"В Кубе подписали указ о девяти днях траура из-за смерти Фиделя Кастро", - говорится в сообщении.
Напомним, 26 ноября стало известно о смерти Фиделя Кастро, который умер в возрасте 90 лет.
Как сообщал УНН, тело Ф.Кастро кремируют.
Напомним, Ф.Кастро передал свои полномочия брату Раулю в 2006 году, в связи с ухудшением состояния здоровья.