Девять дней траура объявили в Кубе из-за смерти Ф.Кастро

"В Кубе подписали указ о девяти днях траура из-за смерти Фиделя Кастро", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 ноября стало известно о смерти Фиделя Кастро, который умер в возрасте 90 лет.

Как сообщал УНН, тело Ф.Кастро кремируют.

Напомним, Ф.Кастро передал свои полномочия брату Раулю в 2006 году, в связи с ухудшением состояния здоровья.