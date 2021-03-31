Десятий вихід поспіль в старті: український центровий провів результативну гру в НБА

Деталі

Лень вийшов у стартовій п’ятірці та набрав 10 очок (5/6 двоочкових із них три слем-данки) і зробив 5 підбирань (2 в нападі) при 2 фолах. Однак “Вашингтон” зазнали фіаско 104:114.

Примітно, що Леню залишилось набрати 40 очок аби стати найкращим бомбардиром в історії українських гравців у НБА, перевершивши досягнення Віталія Потапенка.

Доповнення

“Візардс” зазнали 29 поразок в 46 матчах регулярного чемпіонату і займають 12 місце на Сході.