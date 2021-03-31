Десятый выход подряд в старте: Украинский центровой провел результативную игру в НБА

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. В поединке регулярного сезона НБА “Вашингтон Уизардс” Алексея Леня соревновался с “Шарлотт”, передает корреспондент УНН.

Детали

Лень вышел в стартовой пятерке и набрал 10 очков (5/6 двухочковых из них три слэм-данки) и сделал 5 подборов (2 в нападении) при 2 фолах. Однако “Вашингтон” потерпели фиаско 104: 114.

Примечательно, что Леню осталось набрать 40 очков, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории украинских игроков в НБА, превзойдя достижение Виталия Потапенко.

Дополнение

“Уизардс” потерпели 29 поражений в 46 матчах регулярного чемпионата и занимают 12 место на Востоке.

Украинские Национальные Новости

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