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Десять гравців представлять Україну на етапі Євроліги з пляжного футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Головний тренер збірної України з пляжного футболу Євген Варениця назвав склад команди на перший відбірний етап Євроліги-2018, який відбуватиметься з 22-го по 24 червня в Азербайджані, інформує УНН з посиланням на Київську асоціацію пляжного футболу.

Заявка “жовто-блакитних” виглядає так:

Воротарі — Віталій Сидоренко (команда “Артур М’юзік”), Володимир Гладченко (“Гріффін”);

Польові гравці — Ігор Борсук (“ХІТ”), Олександр Корнійчук (“ХІТ”), Юрій Щериця (“Вибір”), Максим Войток (“Гріффін”), Роман Пачев (“CITY”), Дмитро Медвідь (“ХІТ”), Іван Глуцький (“Артур М’юзік”), Костянтин Макєєв (“Артур М’юзік”).

Напередодні “синьо-жовті” провели останнє на цьому тижні тренування, а наступного разу зберуться 18 червня.

Відзначимо, що збірна України вилетить до Баку 21 червня, а вже наступного дня розпочне офіційний сезон матчем проти сьомої команди світу за рейтингом FIFA/BSWW — збірної Швейцарії. Також наша національна команда зіграє проти ще одного лідера європейського пляжного футболу — Італії (п’ята позиція у світовому рейтингу). А завершить етап у Баку збірна України 24 червня матчем проти Німеччини (34-е місце у світовому рейтингу).

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