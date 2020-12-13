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“Десна” завдала поразки “Маріуполю” у заключній грі команд в році

“Десна” завдала поразки “Маріуполю” у заключній грі команд в році

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Чернігівська “Десна” прийняла футболістів “Маріуполя” у зустрічі 13 туру чемпіонату України з футболу, передає УНН.

Масована атака чернігівців на 50 хвилині завершилася голом Картушова, який пробив з ближньої дистанції під поперечину. Вже через шість хвилин контратака “Десни” принесла їм ще один гол. Дмитро Хльобас після фінту завдав прицільного удару — 2:0.

“Десна” почала діяти в улюбленому стилі — від контратак, натомість усі атакувальні намагання “Маріуполя” не увінчались успіхом.

Із-поміж статистичних ювілеїв відзначимо те, що автор першого гола, Єгор Картушов, таким чином відсвяткував 100-й матч в УПЛ.

Зауважимо, “Десна” набрала 23 очки — 3 сходинка, а приазовці йдуть дев’ятими (16).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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