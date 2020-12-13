“Десна” завдала поразки “Маріуполю” у заключній грі команд в році

Масована атака чернігівців на 50 хвилині завершилася голом Картушова, який пробив з ближньої дистанції під поперечину. Вже через шість хвилин контратака “Десни” принесла їм ще один гол. Дмитро Хльобас після фінту завдав прицільного удару — 2:0.

“Десна” почала діяти в улюбленому стилі — від контратак, натомість усі атакувальні намагання “Маріуполя” не увінчались успіхом.

Із-поміж статистичних ювілеїв відзначимо те, що автор першого гола, Єгор Картушов, таким чином відсвяткував 100-й матч в УПЛ.

Зауважимо, “Десна” набрала 23 очки — 3 сходинка, а приазовці йдуть дев’ятими (16).