Держсекретарем США може стати екс-глава ЦРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Новообраний президент США Дональд Трамп розглядає кандидатуру колишнього голови ЦРУ, генерал Девіда Петреуса на посаду державного секретаря, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Д.Трамп планує провести зустріч із 64-літнім генералом у Нью-Йорку.
Д.Петреус був призначений на посаду голови ЦРУ президентом США Бараком Обамою.
А раніше він керував військовими операціями в Афганістані та Іраку.
З посади голови ЦРУ Д.Петреус був звільнений у листопаді 2012 року у зв'язку з тим, що він розкрив секретні документи своєму біографу Полі Бродуелл.
Генерал погодився на угоду зі слідством і таким чином уникнув кримінальної відповідальності за розкриття секретних документів.