Госсекретарем США может стать экс-глава ЦРУ

Д.Трамп планирует провести встречу с 64-летним генералом в Нью-Йорке.

Д.Петреус был назначен на должность главы ЦРУ президентом США Бараком Обамой.

А раньше он руководил военными операциями в Афганистане и Ираке.

С должности главы ЦРУ Д.Петреус был уволен в ноябре 2012 года в связи с тем, что он раскрыл секретные документы своему биографу Поли Бродуэлл.

Генерал согласился на сделку со следствием и таким образом избежал уголовной ответственности за раскрытие секретных документов.