Госсекретарем США может стать экс-глава ЦРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру бывшего главы ЦРУ, генерала Дэвида Петреуса на должность государственного секретаря, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Д.Трамп планирует провести встречу с 64-летним генералом в Нью-Йорке.
Д.Петреус был назначен на должность главы ЦРУ президентом США Бараком Обамой.
А раньше он руководил военными операциями в Афганистане и Ираке.
С должности главы ЦРУ Д.Петреус был уволен в ноябре 2012 года в связи с тем, что он раскрыл секретные документы своему биографу Поли Бродуэлл.
Генерал согласился на сделку со следствием и таким образом избежал уголовной ответственности за раскрытие секретных документов.