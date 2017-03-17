Держсекретар США у кінці березня відвідає Анкару

“Про підготовку візиту державного секретаря США повідомлено президента (Туреччини — ред.) Реджепа Тайїпа Ердогана. У разі відсутності непередбачених обставин, глава держави прийме Р.Тіллерсона. Заплановані також переговори держсекретаря з прем’єр-міністром Біналі Йилдиримом”, — зазначив глава МЗС Туреччини.

М.Чавушоглу також повідомив, що зустріч президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з главою Білого дому Дональдом Трампом відбудеться після конституційного референдуму в Туреччині 16 квітня.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко запросив Держсекретаря США відвідати Україну.