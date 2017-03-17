Держсекретар США у кінці березня відвідає Анкару
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Державний секретар США Рекс Тіллерсон отримав позитивну відповідь на своє прохання відвідати Анкару 30 березня. Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає УНН з посиланням на Анадолу.
“Про підготовку візиту державного секретаря США повідомлено президента (Туреччини — ред.) Реджепа Тайїпа Ердогана. У разі відсутності непередбачених обставин, глава держави прийме Р.Тіллерсона. Заплановані також переговори держсекретаря з прем’єр-міністром Біналі Йилдиримом”, — зазначив глава МЗС Туреччини.
М.Чавушоглу також повідомив, що зустріч президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з главою Білого дому Дональдом Трампом відбудеться після конституційного референдуму в Туреччині 16 квітня.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко запросив Держсекретаря США відвідати Україну.