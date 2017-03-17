Госсекретарь США в конце марта посетит Анкару
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон получил положительный ответ на свою просьбу посетить Анкару 30 марта. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
"О подготовке визита государственного секретаря США сообщено президенту (Турции - ред.) Реджепу Тайипу Эрдогану. В случае отсутствия непредвиденных обстоятельств, глава государства примет Р.Тиллерсона. Запланированы также переговоры госсекретаря с премьер-министром Бинали Йылдыримом ", - отметил глава МИД Турции.
М.Чавушоглу также сообщил, что встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Белого дома Дональдом Трампом состоится после конституционного референдума в Турции 16 апреля.
Как сообщал УНН, П.Порошенко пригласил госсекретаря США посетить Украину .