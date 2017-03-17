Госсекретарь США в конце марта посетит Анкару

"О подготовке визита государственного секретаря США сообщено президенту (Турции - ред.) Реджепу Тайипу Эрдогану. В случае отсутствия непредвиденных обстоятельств, глава государства примет Р.Тиллерсона. Запланированы также переговоры госсекретаря с премьер-министром Бинали Йылдыримом ", - отметил глава МИД Турции.

М.Чавушоглу также сообщил, что встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Белого дома Дональдом Трампом состоится после конституционного референдума в Турции 16 апреля.

Как сообщал УНН, П.Порошенко пригласил госсекретаря США посетить Украину .