Держсекретар США: путін вже провалив свої "стратегічні цілі" в Україні

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“Коли мова заходить щодо стратегічних цілей путіна, він вже зазнав невдачі. Його стратегічною метою було покінчити з суверенітетом і незалежністю України, стерти її з карти світу, включити до складу росії. Це не вдалося”, — наголосив Блінкен.

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Держсекретар США зазначив, що зараз на сході України йде “тактичний жорстокий бій”. Він додав, що суверенна, незалежна Україна буде існувати довше, ніж путін.

“Ми збираємося вирушити на саміт НАТО, де альянс продемонструє більшу єдність, більшу силу. Ми будемо продовжувати спільно робити все можливе, щоб українці мали те, що їм потрібно для відсічі російської агресії”, — наголосив Блінкен.

Нагадаємо

Держсекретар США вважає, що війна в Україні триватиме ще багато місяців.