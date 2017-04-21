Держреєстраторів у Києві викрито у незаконному відчуженні об'єктів власності

"У Києві держреєстраторів викрито у незаконному відчуженні об'єктів державної та комунальної власності. Збитки, завдані посадовою особою державі, складають понад 3 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У четвер, 20 квітня 2017 року, Київською місцевою прокуратурою №7 спільно з департаментом захисту економіки Національної поліції України та слідчим відділом Подільського управління поліції м. Києва проведено 15 обшуків в офісі та у службових кабінетах працівників держпідприємства "СЕТАМ", а також у інших осіб, причетних до скоєння злочинів, пов’язаних з незаконним вибуттям об’єктів нерухомості з комунальної та державної власності.

У ході обшуків виявлено та вилучено документи щодо незаконного заволодіння об’єктами нерухомості, документи суб’єктів господарювання, на які реєструвалось право власності, комп’ютерну техніку за допомогою якої вчинялись оборудки.

За результатами слідчих дій державному реєстратору відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень державного підприємства “СЕТАМ” повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.

Збитки, завдані посадовою особою державі, складають понад 3 млн грн.

Як повідомляв УНН 19 квітня, прокуратура затримала голову сільради у Київській області на хабарі у 60 тис. грн.