Госрегистраторов в Киеве разоблачили в незаконном отчуждении объектов собственности

"В Киеве госрегистраторов уличили в незаконном отчуждении объектов государственной и коммунальной собственности. Ущерб, нанесенный должностным лицом государству, составляет более 3 млн грн", - говорится в сообщении.

В четверг, 20 апреля 2017 года, Киевской местной прокуратурой №7 совместно с департаментом защиты экономики Национальной полиции Украины и следственным отделом Подольского управления полиции г. Киева проведено 15 обысков в офисе и в служебных кабинетах работников госпредприятия "СЕТАМ", а также у других лиц, причастных к совершению преступлений, связанных с незаконным переводом объектов недвижимости из коммунальной и государственной собственности.

В ходе обысков обнаружены и изъяты документы относительно незаконного завладения объектами недвижимости, документы субъектов хозяйствования, на которые регистрировалось право собственности, компьютерную технику с помощью которой совершались махинации.

По результатам следственных действий государственному регистратору отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений государственного предприятия "СЕТАМ" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

Ущерб, нанесенный должностным лицом государству, составляют более 3 млн грн.

Как сообщал УНН 19 апреля, прокуратура задержала председателя сельсовета в Киевской области на взятке в 60 тыс. грн.