Госрегистраторов в Киеве разоблачили в незаконном отчуждении объектов собственности

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18879 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79176 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140386 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110936 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112836 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110107 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102424 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103104 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149855 просмотра

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Госрегистраторов в Киеве разоблачили в незаконном отчуждении объектов собственности

Госрегистраторов в Киеве разоблачили в незаконном отчуждении объектов собственности

Киев  •  УНН

 • 12513 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Государственных регистраторов предприятия "СЕТАМ" в столице разоблачили в незаконном отчуждении объектов государственной и коммунальной собственности, нанесении ущерба государству на более 3 млн грн. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"В Киеве госрегистраторов уличили в незаконном отчуждении объектов государственной и коммунальной собственности. Ущерб, нанесенный должностным лицом государству, составляет более 3 млн грн", - говорится в сообщении.

В четверг, 20 апреля 2017 года, Киевской местной прокуратурой №7 совместно с департаментом защиты экономики Национальной полиции Украины и следственным отделом Подольского управления полиции г. Киева проведено 15 обысков в офисе и в служебных кабинетах работников госпредприятия "СЕТАМ", а также у других лиц, причастных к совершению преступлений, связанных с незаконным переводом объектов недвижимости из коммунальной и государственной собственности.

В ходе обысков обнаружены и изъяты документы относительно незаконного завладения объектами недвижимости, документы субъектов хозяйствования, на которые регистрировалось право собственности, компьютерную технику с помощью которой совершались махинации.

По результатам следственных действий государственному регистратору отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений государственного предприятия "СЕТАМ" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

Ущерб, нанесенный должностным лицом государству, составляют более 3 млн грн.

Как сообщал УНН 19 апреля, прокуратура задержала председателя сельсовета в Киевской области на взятке в 60 тыс. грн.

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