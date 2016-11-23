Держрегуляторна служба сьогодні вирішуватиме долю утилізаторів небезпечних відходів - О.Семерак

"Компанії (у яких Мінприроди за результатами перевірок відібрало ліцензії – ред.) о 14:00 на засіданні Апеляційної ради Державної регуляторної служби спробують оскаржити наші рішення. Наша позиція у цьому питання наступна: тиск на бізнес треба послаблювати , але не за рахунок екологічної безпеки. Позицію Мінприроди на цьому засіданні відстоюватиму особисто", - написав О.Семерак.

Нагадаємо, вчора у Києві розпочався Національний форум щодо поводження з небезпечними відходами.

Як повідомляв УНН, Всеукраїнська екологічна ліга розкритикувала роботу Мінприроди, звинувативши його в тому, що перевірки утилізаторів небезпечних відходів розпочалися лише після звернення народного депутата.