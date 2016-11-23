Госрегуляторная служба сегодня будет решать судьбу утилизаторов опасных отходов - О.Семерак

"Компании (у которых Минприроды по результатам проверок отобрало лицензии - ред.) в14:00 на заседании Апелляционной комиссии Государственной регуляторной службы попытаются обжаловать наши решения. Наша позиция в этом вопросе следующая: давление на бизнес надо ослаблять, но не за счет экологической безопасности . Позицию Минприроды на этом заседании буду отстаивать лично ", - написал О.Семерак.

Напомним, вчера в Киеве начался Национальный форум по обращению с опасными отходами .

Как сообщал УНН, Всеукраинская экологическая лига раскритиковала работу Минприроды, обвинив его в том, что проверки утилизаторов опасных отходов начались лишь после обращения народного депутата .