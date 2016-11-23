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Госрегуляторная служба сегодня будет решать судьбу утилизаторов опасных отходов - О.Семерак

Киев • УНН

 • 6976 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня на заседании Апелляционной комиссии Государственной регуляторной службы утилизаторы опасных отходов, попытаются обжаловать лишение Министерством экологии лицензий на их деятельность. Об этом на своей странице в Facebook написал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает УНН.

Госрегуляторная служба сегодня будет решать судьбу утилизаторов опасных отходов - О.Семерак

"Компании (у которых Минприроды по результатам проверок отобрало лицензии - ред.) в14:00 на заседании Апелляционной комиссии Государственной регуляторной службы попытаются обжаловать наши решения. Наша позиция в этом вопросе следующая: давление на бизнес надо ослаблять, но не за счет экологической безопасности . Позицию Минприроды на этом заседании буду отстаивать лично ", - написал О.Семерак.

Напомним, вчера в Киеве начался Национальный форум по обращению с опасными отходами .

Как сообщал УНН, Всеукраинская экологическая лига раскритиковала работу Минприроды, обвинив его в том, что проверки утилизаторов опасных отходов начались лишь после обращения народного депутата .

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