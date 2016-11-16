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Держпродспоживслужба має компенсувати людям втрати через АЧС – нардеп

Держпродспоживслужба має компенсувати людям втрати через АЧС – нардеп

Київ • УНН

 • 11283 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. На сьогодні існує гостра потребу у профілактиці спалахів АЧС, статистика кількості випадків хвороби є тому підтвердженням. Про це у коментарі УНН розповів народний депутат, член Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин Валерій Давиденко.

Водночас, на думку В.Давиденка, профільна служба (Держпродспоживслужба) має вибудувати схему компенсації та заохочення виробників утилізовувати заражену продукцію з метою унеможливлення її потрапляння до кінцевого споживача.

“АСЧ - це дуже велика для нас проблема. І наш фураж, і наша кукурудза навіть, її експертна позиція, вона також буде знаходитись в зоні ризику. І країна може закрити взагалі експорт не тільки тваринницької продукції, а і м’ясної. Тому треба дуже-дуже сильно займатися профілактикою, інакшого виходу немає. А там, де є спалахи, — повинні бути гроші у служби для відшкодування збитків в першу чергу таким домогосподарствам. Це треба робити із метою, аби вони не ховали заражену свиню, щоб не несли її на ринок, щоб вона не поступала у продаж. А щоб вони розуміли, що служба цю продукцію викупить і компенсує їм вартість тієї чи іншої голови”, — наголосив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за підрахунками аграріїв, для подолання АЧС Україні потрібно більше 300 млн грн.

За словами О.Дорошенка, Україна втрачає експортні позиції агропродукції через бездіяльність Держпродспоживслужби.

Нардеп С.Тригубенко з цього приводу додав, що скорочення експортних позицій української свинини пов’язане із тим, що контролюючі органи сьогодні не в змозі належним чином локалізовувати спалахи АЧС в Україні.

“Допущена з вини контролерів катастрофічна ситуація поширення АЧС просто вбила цю сферу. Фермерства несуть значні збитки, дрібні домогосподарства, аби заробити хоч копійку приховують АЧС (чим створюють додаткові загрози), країна ж — втратила ринки збуту. Від нашої свинини на сьогодні відмовилась низка держав-імпортерів: Румунія, Вірменія, Білорусь... Якщо я не помиляюся, то залишилася лише Грузія. І тут у мене виникає логічне запитання: невже в інших країнах не трапляються спалахи АЧС? Трапляються. Однак коли таке стається, то все залежить від спроможності контролюючих органів локалізувати проблеми, вчасно створити карантинну зону, чим гарантувати нормальну роботу всім іншим виробникам зазначив”, — зазначив він.

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