Госпродпотребслужба должна компенсировать людям потери из-за АЧС - нардеп

В то же время, по мнению В.Давыденко, профильная служба (Госпродпотребслужба) должна выстроить схему компенсации и поощрения производителей утилизировать зараженную продукцию с целью предотвращения ее попадания к конечному потребителю.

"АСЧ - это очень большая для нас проблема. И наш фураж, и наша кукуруза даже ее экспертная позиция, она также будет находиться в зоне риска. И страна может закрыть вообще экспорт не только животноводческой продукции, а и мясной. Поэтому надо очень-очень сильно заниматься профилактикой, иного выхода нет. А там, где есть вспышки, - должны быть деньги в службы для возмещения убытков в первую очередь таким домохозяйствам. Это надо делать с целью, чтобы они не прятали зараженную свинью, чтобы не несли ее на рынок, чтобы она не поступала в продажу. А чтобы они понимали, что служба эту продукцию выкупит и компенсирует им стоимость той или иной головы", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УНН, по подсчетам аграриев, для преодоления АЧС Украине нужно больше 300 млн грн.

По словам А.Дорошенка, Украина теряет экспортные позиции агропродукции из-за бездействия Госпродпотребслужбы.

Нардеп С.Тригубенко по этому поводу добавил, что сокращение экспортных позиций украинской свинины связано с тем, что контролирующие органы сегодня не в состоянии должным образом локализовать вспышки АЧС в Украине.

"Допущенная по вине контроллеров катастрофическая ситуация распространения АЧС просто убила эту сферу. Фермерства несут значительные убытки, мелкие домохозяйства, чтобы заработать хоть копейку скрывают АЧС (чем создают дополнительные угрозы), страна же - потеряла рынки сбыта. От нашей свинины на сегодня отказалась ряд государств-импортеров: Румыния, Армения, Беларусь... Если я не ошибаюсь, то осталась только Грузия. И тут у меня возникает логичный вопрос: неужели в других странах не случаются вспышки АЧС? Случаются. Однако если такое происходит, то все зависит от способности контролирующих органов локализовать проблемы, вовремя создать карантинную зону, чем гарантировать нормальную работу всем другим производителям отметил", - отметил он.