Держекоінспекції заблокували рахунки та відключили телефони

“Просимо надсилати інформацію, запити та звернення на офіційну електронну адресу Держекоінспекції України: [email protected]. Або до відділу організаційно-аналітичного забезпечення, взаємодії з громадськістю та ЗМІ: [email protected], [email protected]”, - повідомили в Держекоінспекції.

Нагадаємо, Держекоінспекція України входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для забезпечення реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. Зокрема, Держекоінспекція має здійснювати контроль у сфері поводження з небезпечними відходами.