Госэкоинспекции заблокировали счета и отключили телефоны
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В связи с тем, что счета Государственной экологической инспекции Украины заблокированы, городские телефоны временно не работают, сообщает УНН со ссылкой на сайт ведомства.
"Просим присылать информацию, запросы и обращения на официальный электронный адрес Госэкоинспекции Украины: [email protected] или в отдел организационно-аналитического обеспечения, взаимодействия с общественностью и СМИ: [email protected], [email protected]", - сообщили в Госэкоинспекции.
Напомним, Госэкоинспекция Украины входит в систему органов исполнительной власти и образуется для обеспечения реализации государственной политики по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов. В частности, Госэкоинспекция должна осуществлять контроль в сфере обращения с опасными отходами.