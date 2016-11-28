Госэкоинспекции заблокировали счета и отключили телефоны

"Просим присылать информацию, запросы и обращения на официальный электронный адрес Госэкоинспекции Украины: [email protected] или в отдел организационно-аналитического обеспечения, взаимодействия с общественностью и СМИ: [email protected], [email protected]", - сообщили в Госэкоинспекции.

Напомним, Госэкоинспекция Украины входит в систему органов исполнительной власти и образуется для обеспечения реализации государственной политики по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов. В частности, Госэкоинспекция должна осуществлять контроль в сфере обращения с опасными отходами.