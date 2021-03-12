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Держекоінспекція перевірить прибережну зону та акваторію Чорного моря

Держекоінспекція перевірить прибережну зону та акваторію Чорного моря

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Держекоінспекція проведе природоохоронні заходи у прибережно-захисній смузі Чорного моря, щоб перевірити дотримання вимог законодавства. Про це повідомляє пресслужба ДЕІ України, пише УНН.

Цитата

“Особливу увагу під час заходів контролю буде зосереджено на дотриманні вимог скиду стічних вод та поводженні з відходами”, — повідомив Голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

Деталі

В першу чергу ДЕІ проконтролює власників суден, що швартуються в портах. Планується залучити додаткову техніку та оснащення, необхідне під час проведення перевірок.

“Наразі ми проводимо закупівлю дронів, використання яких дозволить виявляти порушення з повітря... Власні дрони нададуть можливість робити це оперативніше”, — додав Андрій Мальований.

Додамо

Держекоінспекція Столичного округу конфіскувала близько півтори сотні щиглів, які охороняються Бернською конвенцією, під час оперативної перевірки у Київській області. Через недбале поводження браконьєрів частина птахів загинула, ще декілька особин постраждали.

Українські Національні Новини

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