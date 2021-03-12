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Госэкоинспекция проверит прибрежную зону и акваторию Черного моря

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Госэкоинспекция проведет природоохранные мероприятия в прибрежно-защитной полосе Черного моря, чтобы проверить соблюдение требований законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГЭИ Украины, пишет УНН.

Цитата

“Особое внимание во время мероприятий контроля будет сосредоточено на соблюдении требований сброса сточных вод и обращении с отходами”, — сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Мальованный.

Детали

В первую очередь ГЭИ проконтролирует владельцев судов, швартующихся в портах. Планируется привлечь дополнительную технику и оснащение, необходимое при проведении проверок.

“Сейчас мы проводим закупку беспилотников, использование которых позволит выявлять нарушения из воздуха... Собственные дроны предоставят возможность делать это оперативно”, — добавил Андрей Мальованный.

Добавим

Госэкоинспекция Столичного округа конфисковала около полутора сотен щеглов, которые охраняются Бернской конвенцией, во время оперативной проверки в Киевской области. Из-за небрежного обращения браконьеров часть птиц погибла, еще несколько особей пострадали.

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