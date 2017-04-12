Держдума РФ ратифікувала протокол з правилами поводження в ЄСПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Держдума Росії в середу, 12 квітня, ратифікувала протокол, в якому уточнені можливості для звернення до Європейського суду з прав людини, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Так, згідно з протоколом, скорочується термін звернення зі скаргами до Європейського суду з прав людини з шести до чотирьох місяців. Крім того тепер ЄСПЛ буде виконувати субсидіарну (допоміжну) роль щодо національних правових систем.
У пояснювальній записці до протоколу сказано, що принцип субсидіарності виражається в вимозі дотримання правила про вичерпання національних засобів правового захисту. Таким чином, подача скарги в ЄСПЛ є допоміжним, додатковим засобом для захисту прав і свобод людини при їх можливому порушенні в межах національних правових систем.
Як повідомляв УНН, Меджліс кримськотатарського народу подав 29 березня скаргу в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) на дії російських властей, які включили представницький орган кримських татар в список екстремістських організацій, заборонивши його діяльність.